Polícia Militar localiza veículo e fios furtados na zona rural de Assú

Na noite de sexta-feira (11), o Grupo Tático Operacional (GTO) do 10º Batalhão foi acionado para verificar a presença de um veículo suspeito nas proximidades da estrada do Piató, em área próxima a um parque eólico no município de Assú.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o automóvel parado ao lado da cerca da empresa, que estava violada. No interior do veículo, foram encontrados aproximadamente 1.000 metros de fios, utilizados na ligação de placas solares, além de documentos pessoais, um crachá funcional, um cartão bancário e um aparelho celular.

O crachá localizado pertence à própria empresa vítima do furto. Todo material apreendido foi apresentado à Delegacia de Roubos e Furtos de Mossoró.