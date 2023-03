Polícia Militar impede ataque explosivo na cidade de Assú

Na noite desta quinta feira, 23, a Polícia Militar, por meio do 10º BPM, abortou uma ação de indivíduos que iriam cometer ataques na cidade de Assú. Quatro suspeitos foram presos em flagrante por associação criminosa e uso de artefato explosivo.

Os policiais receberam informações de que os criminosos estavam com artefatos explosivos, no tipo coqueteis molotov, no bairro Vertentes e preparando-se para os ataques. A polícia conseguiu fazer a abordagem aos suspeitos e com eles foram apreendidos, gasolina e 04 coquetéis molotovs.

Na ação, dois suspeitos tentaram fugir, porém foram alcançado pelos policiais. Os quatro indivíduos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Alto São Francisco, para exames de corpo de delito e, logo em seguida encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Os elementos foram identificados como, Daniel Galvão da Silva, conhecido como “Caça Rato”, Daniel Paulo da Silva, conhecido como “Daniel Gordo”, Pratrickson Lenon da Costa, conhecido como “Cego”, e João Vitor de Araújo. De acordo com a polícia, todos tem passagem pelo sistema prisional, inclusive um deles “Daniel Gordo” é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Daniel Galvão, o “Caça Rato” e Patrickson Lenon, o “Cego” foram presos durante o carnaval por tráfico de drogas, mas estavam em liberdade. Já o Daniel Gordo estaria com a tornozeleira sem comunicação com a Central de Monitoramento (CEME).