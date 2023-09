Polícia Militar captura indivíduo com mandado de prisão em aberto em Mossoró

No início da tarde dessa terça-feira (5) a Polícia Militar, através da ROCAM do 12° BPM, em patrulhamento no bairro Liberdade I, capturou um homem que possui contra si um mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu na cidade de Mossoró.

Laelson Carapinta de Souza, 46 anos, foi condenado a 19 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de homicídio, roubo e furto. Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto monitorado por tornozeleira eletrônica e deixou a comarca de origem sem comunicação prévia.

Após ser preso, Laelson foi conduzido á Delegacia da Polícia Civil e em seguida para o sistema penitenciário, onde ficará disposição da justiça.