Polícia Militar apreende submetralhadora, munições e roupas camufladas em Natal

Na manhã deste domingo (16), a Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreendeu uma submetralhadora, munições e roupas camufladas em uma área de mata nas proximidades do bairro de Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal.

A ação teve início quando equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que realizavam patrulhamento na região, se depararam com indivíduos suspeitos no entorno da mata. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos efetuaram disparos contra os militares, que reagiram à injusta agressão.

Diante da situação, foi acionado apoio aéreo do helicóptero Potiguar 02, do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), além de equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do 1º Batalhão de Polícia Militar. Com a chegada do reforço, os policiais conseguiram localizar e apreender uma submetralhadora do tipo SMT, munições de grosso calibre e roupas camufladas utilizadas pelos suspeitos.

As guarnições continuam em diligências na região para localizar e prender os envolvidos na ação criminosa.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.