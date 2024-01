Polícia Militar apreende drogas em quarto de pousada em Natal

Na noite desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar recebeu denúncia de prática de tráfico de drogas em uma pousada localizada no bairro da Cidade da Esperança, em Natal.

Ao chegar no local, a equipe fez vistoria em um quarto onde foi encontrado o material ilícito. Também foi encontrada uma identidade do possível hóspede, que no momento da abordagem, não se encontrava no local. Todo material foi recolhido e levado para a Delegacia de Plantão.

– 06 Balança de Precisão

– 01 carregador de PT

– 11 munições de cal. 380

– 01 relógio

– 01 celular Motorola

– 01 faça

– 01 rolo de papel filme

– 07 pedaços pequenos de Droga análoga a Maconha

– 03 pedaços grandes de Droga análoga a Maconha (1kg)

– 70 porções de Droga análoga a Maconha

– 01 Porção de droga análoga a cocaína (15g)