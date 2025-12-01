Polícia Militar apreende drogas, dinheiro e celular roubado em Mossoró

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), por meio do efetivo da Força Tática (FT) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), realizou uma importante apreensão na manhã do último sábado (29/11) no bairro Pousada dos Thermas, em Mossoró. Um indivíduo foi detido com entorpecentes, dinheiro fracionado e um aparelho celular com registro de roubo.

A ação teve início durante patrulhamento ostensivo da Força Tática na região, quando a guarnição recebeu uma denúncia indicando que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas no bairro.

Em diligência imediata, a equipe localizou um suspeito com as características detalhadas na denúncia. Durante a abordagem policial, foram encontradas:

03 porções de substância análoga à maconha.

R$ 16,00 (dezesseis reais) em dinheiro fracionado, característico da prática de tráfico.

01 aparelho celular marca XIAOMI Note 14, que, após consulta, foi confirmado que possuía registro de furto/roubo na cidade de Tibau/RN.

Diante do flagrante de posse de entorpecente para consumo e receptação, o material apreendido e o indivíduo foram conduzidos à autoridade policial competente na Delegacia de Polícia Civil de Plantão, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A PMRN reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que são essenciais para o combate à criminalidade, e reitera seu compromisso com a segurança pública e o combate ao tráfico de drogas no estado. Denuncie através do 190 (CIOP) ou 181 (Disque Denúncia).