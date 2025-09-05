Polícia Militar apreende 8 quilos de maconha no Conjunto Malvinas

Cerca de 8 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (04), durante uma ação no Conjunto Malvinas, em Mossoró.

De acordo com informações repassadas, a ocorrência foi registrada por policiais da ROCAM, com apoio de uma equipe de Rádio Patrulha do 12º Batalhão. Durante a abordagem a uma residência, os militares localizaram 8 tabletes da droga, totalizando aproximadamente 8 kg de maconha.

Na ação, quatro homens e uma mulher foram detidos e conduzidos à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

A apreensão representa mais um golpe contra o tráfico de drogas na cidade, dentro das ações de combate à criminalidade desenvolvidas pelas forças de segurança do município.