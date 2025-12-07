Polícia Militar apreende 1 tonelada de fios de cobre em Ceará-Mirim

Na noite desta sexta-feira (05), policiais do Comando de Policiamento da Capital, por meio da Força Tática do 4º BPM e Oficial de Operação da área, realizaram uma apreensão recorde de aproximadamente uma tonelada de fios e cabos de cobre na comunidade Massaranduba, em Ceará-Mirim.

A equipe patrulhava a região quando recebeu uma denúncia anônima, informando que um imóvel localizado na comunidade Massaranduba estaria armazenando grande quantidade de fios. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais observaram, por cima do muro, um grande volume de cabos no interior da residência.

No local, a guarnição localizou dois homens entre eles o proprietário do imóvel, de 51 anos.Questionado sobre a origem do material, o proprietário afirmou possuir autorização de uma empresa para recolher fios pertencentes à operadora de telefonia. Contudo, no local foram encontrados não apenas cabos inteiros, mas também 09 sacos de fios incinerados, o que impossibilitou a identificação imediata da procedência dos materiais.

Diante da situação, representantes das outras empresas foram acionados para auxiliar na conferência do material apreendido. Já na Delegacia de Polícia, os representantes das companhias de telecomunicações constataram que parte dos fios encontrados pertencia às suas respectivas empresas, configurando indícios de crime.

O proprietário do imóvel foi autuado em flagrante por receptação qualificada. O material apreendido foi entregue à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.