Polícia investiga grupos de pedofilia com alunos de escolas em Natal

A Polícia Civil investiga o surgimento de grupos virtuais de pedofilia, onde alunos de escolas de Natal foram adicionados. De acordo com a Polícia, a denúncia foi recebida nesta quarta-feira (30). As ações dos criminosos envolve o envio de imagens pornográficas e enquetes para identificar as escolas dos alunos.

Segundo relatos obtidos pela reportagem da 98 FM, as crianças foram adicionadas por contatos anônimos com DDDs de vários locais do país, inclusive Natal. Nos grupos, os criminosos fazem “correntes”, incentivando as crianças a adicionarem outras. Ali, eles enviam imagens pornográficas, e realizam enquetes para saber a quais escolas pertencem os alunos.

A mãe de um deles (que terá a identidade preservada) do 6º ano de uma das escolas particulares foi surpreendida na noite desta terça-feira (29) com a situação. O adolescente foi adicionado no grupo e, ao ver imagens pornográficas no celular, avisou aos seus pais e saiu do grupo.

“Fiquei assustada, ele usa o celular no horário para trabalhos escolares com os colegas da turma. Cada disciplina tem sempre um grupo dos colegas e ele veio me mostrar esse grupo novo. Meu erro é que não configurei o celular dele para que não pudesse ser adicionado em nenhum grupo sem autorização. No grupo das mães a noite foi de alertas entre os pais para que pegassem imediatamente o celular dos filhos”, disse ela.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) e pela Rede de Proteção à Vulneráveis (DPGV).

98FM