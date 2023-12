Polícia identifica outras seis crianças vítimas de estupro em Brejinho; suspeito está preso

A Polícia Civil identificou pelo menos outras seis vítimas de um homem, 45 anos, supeito de estupro de vulnerável. Os crimes teriam sido praticados no município de Brejinho.

De acordo com a Polícia Civil, em agosto deste ano, em ação conjunta com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), os policiais prenderam o suspeito em flagrante por gravação de cena pornográfica infantil, por armazenamento deste material e por estupro de vulnerável. Outras medidas cautelares, como a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva, também foram tomadas com o intuito de expandir a investigação criminal.

De acordo com a Polícia Civil, no âmbito da investigação, o conteúdo do aparelho celular do suspeito foi analisado e três novas possíveis vítimas foram identificadas através de fotos com cenas não pornográficas. No entanto, em novo interrogatório, o homem confessou a prática de estupro de vulnerável contra elas também. Posteriormente, com a ampliação da investigação, mais três vítimas foram identificadas e o homem confessou a prática do mesmo crime.

Ao todo, de acordo com a Polícia Civil, o homem agiu contra sete vítimas do sexo masculino. Ele teria se aproximado das famílias das vítimas, com idades entre quatro e onze anos de idade, e realizado doações de alimentos e outros bens, trazendo as famílias para o seu convívio. Depois, ele manifestava o desejo de “apadrinhar” as vítimas, presenteando-as com brinquedos para ganhar a confiança delas e de suas famílias. Por fim, o homem atrairia as vítimas para a sua residência, pedindo a permissão dos pais e alegando que as crianças seriam uma alegria para a sua vida. Em sua residência, ele praticaria os crimes.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.