Polícia homem suspeito de tráfico de drogas em Pau dos Ferros

Policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia (DP) de Pau dos Ferros, com apoio do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, cumpriram, na tarde desta quarta-feira (05), um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Pau dos Ferros, contra um homem de 28 anos, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o homem já havia sido investigado no mês de dezembro de 2022, quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontradas drogas no local. Durante a abordagem na época, o suspeito conseguiu fugir, mas o trabalho investigativo seguiu em andamento.

Após diligências realizadas nesta tarde, as equipes conseguiram localizar e prender o homem, que não resistiu à prisão. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.