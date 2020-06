Polícia Federal faz operações contra pornografia infantil no CE e RN

No Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU ) em 1982, para relembrar todas as vítimas infantis de afogamento, envenenamento, espancamento, queimadura, trabalho infantil e abuso sexual, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (4) duas operações para apreender arquivos com pornografia infantil e sua divulgação pela internet.

A Operação Arquivo Proibido, no Ceará, conta com 22 policiais federais e a Operação Storage, no Rio Grande do Norte, com 35. Na região metropolitana de Fortaleza foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e recolhidos celulares, HDs e cartões de memória. Já no RN, estão sendo cumpridos sete mandados também para apreender material que comprove o cometimento dos crimes.

As investigações continuam, em ambos os estados, e podem resultar em novas diligências, após as análises do material pela perícia da PF. Os investigados responderão, de acordo com suas participações, pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

