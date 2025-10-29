Polícia fecha laboratório clandestino de canetas emagrecedoras em Natal

A Receita Federal e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte desarticularam nesta terça-feira 28 um laboratório clandestino de manipulação de medicamentos, incluindo canetas emagrecedoras, que operava em uma galeria no bairro de Petrópolis, zona Leste de Natal. O espaço funcionava disfarçado de loja de acessórios para celular.

A ação foi deflagrada após a Receita Federal identificar irregularidades em uma encomenda suspeita, informação que foi repassada à Denarc. Com autorização judicial, a carga foi monitorada até o endereço final, onde as equipes acompanharam o recebimento por um homem que se apresentou como proprietário do estabelecimento.

No interior da caixa, foram encontrados seis sacos plásticos com 56 frascos de tirzepatida, substância ativa do medicamento Mounjaro, sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Durante a vistoria, os agentes constataram que o local era usado para o reenvase e adulteração de medicamentos.

Foram apreendidos seringas, canetas aplicadoras, frascos usados, caixas de isopor, material para assepsia e fitas adesivas com a inscrição “CUIDADO FRÁGIL”, simulando o padrão de produtos farmacêuticos originais. Os medicamentos eram armazenados fora das condições exigidas de refrigeração, entre 2°C e 8°C, o que, segundo os órgãos, representa risco à saúde dos consumidores.

A Polícia Civil informou que o ambiente apresentava características de um laboratório ilegal, onde substâncias eram manipuladas sem controle sanitário e revendidas como medicamentos originais. Também foram apreendidos contratos de locação de veículos, documentos em nome de terceiros, máquinas de pagamento, aparelhos celulares e R$ 46 mil em espécie.

Uma pessoa foi presa e será investigada por falsidade ideológica e uso de dados de terceiros para operação ilegal. Na manhã desta quarta-feira (29), uma mulher também foi detida por envolvimento na comercialização e distribuição dos produtos irregulares.

A Receita Federal e a Polícia Civil afirmaram que seguem atuando no combate à venda irregular de substâncias medicinais e à ação de grupos criminosos no estado.