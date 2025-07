Polícia entrega 50 celulares furtados e roubados em Caicó

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Caicó realizaram, na manhã desta terça-feira (22), a entrega de aproximadamente 50 aparelhos celulares recuperados durante a 2ª fase da “Operação Return”.

A ação tem como objetivo combater os crimes de roubo e furto na região, além de desarticular a rede de comercialização e receptação de produtos ilícitos. Durante as diligências, as equipes policiais conseguiram recuperar os celulares em diversos municípios do Rio Grande do Norte e também em outros estados, como Ceará, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rondônia. O material recuperado nesta fase da operação está estimado em cerca de R$ 105 mil.

O nome “Operação Return” faz alusão ao retorno dos aparelhos aos seus respectivos proprietários. No primeiro semestre deste ano, a operação já havia resultado na recuperação de 80 celulares, com valor estimado superior a R$ 180 mil.

A Polícia Civil orienta, ainda, que vítimas de furto ou roubo de celular adotem imediatamente as seguintes medidas: entrar em contato com instituições bancárias para trocar senhas associadas ao aparelho, registrar o boletim de ocorrência, presencialmente ou pela Delegacia Virtual (https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br), e informar, sempre que possível, o número do IMEI do celular subtraído – dado que pode ser encontrado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou digitando *#06# no próprio dispositivo.