Polícia encontra joias em sutiã de mulher após prender trio por arrombamento de casa em Mossoró

A polícia encontrou joias roubadas escondidas dentro do sutiã de uma mulher presa na madrugada desta segunda-feira (13) junto com dois homens, em Mossoró, no Oeste potiguar.

O trio foi preso em flagrante após arrombar uma casa no bairro Costa e Silva por volta das 4h.

Segundo a Polícia Civil, as joias foram avaliadas em R$ 16 mil. Já o genro das vítimas disse que os bens valem cerca de R$ 40 mil.

Entre os artigos furtados havia relógio, colares, pulseiras, brincos e pingentes.

Ainda de acordo com o relato do genro das vítimas, os sogros dele não estavam em casa, no momento do crime. Porém, a empregada doméstica da família, que estava na residência com seu filho, ligou para os patrões de madrugada dizendo que ouviu pessoas dentro no imóvel.

Os proprietários da casa entraram em contato com o genro que foi ao local e acionou a Polícia Militar. Com a chegada das viaturas, o homem abriu o portão. Os militares entraram e renderam os criminosos.

“Eles já tinham retirado a TV do local e envolto em um lençol, a casa estava toda desmontada, vários pertences pelo chão”, relatou o homem.

Segundo o delegado Luiz Antônio da Silva Filho, da delegacia de plantão, a mulher presa relatou que está grávida de 4 meses. As joias foram encontradas nas roupas íntimas dela durante revista pessoal realizada na delegacia.

“Eles vão responder por furto duplamente qualificado, porque houve arrombamento com agravante, também, de ter dois ou mais atores. Então duplamente qualificado o furto na forma tentada”, disse.

De acordo com o familiar das vítimas que foi à delegacia algumas joias da família não foram encontradas.