Polícia do DF monitora porta da casa de Bolsonaro, sem uniforme e sem armas à mostra

Policiais penais do Distrito Federal passaram a monitorar a casa de Jair Bolsonaro, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (27). Os agentes estão sem uniforme e sem armas à mostra (veja vídeo acima).

A medida acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar que o governo do DF monitore o ex-presidente em tempo integral.

Ao g1, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF disse que a Polícia Penal está cumprindo a ordem judicial e não comenta ou detalha operações em curso.

A TV Globo apurou que a Polícia Penal optou por evitar uniformes e armas à mostra para atender umas das determinações do STF, que é de evitar a exposição indevida e indiscrição.

Prisão domiciliar

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o último dia 4. A casa dele fica no Condomínio Solar, no Jardim Botânico – área nobre da capital.

A administração do condomínio chegou a emitir pelo menos duas notas “disciplinando” temas como o uso de drones e boatos sobre uma suposta expulsão de moradores.