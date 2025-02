Polícia divulga imagem de foragido pelo crime de homicídio em Mossoró

Policiais civis da 15ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (15ª DHPP) concluíram a investigação sobre um crime de homicídio, que teve como vítima Josenildo Machado Barros, conhecido como “Didiu Mecânico” e um crime de homicídio tentado contra José Targino de Azevedo. O fato ocorreu no dia 1º de dezembro de 2024, no bairro Rincão, em Mossoró/RN.

Durante as diligências, foi identificado como autor dos crimes Francisco José da Silva Castro, de 42 anos, que foi indiciado, denunciado e teve a prisão preventiva decretada. No entanto, apesar das buscas realizadas, ele permanece foragido.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma briga entre vizinhos. Josenildo, após ingerir bebida alcoólica, teria chutado o portão da residência do suspeito, com quem já possuía desentendimentos anteriores. Em resposta, Francisco José sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, que morreu no local.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para localizar o investigado. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser repassada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.