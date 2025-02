Polícia desarticula grupo especializado em furtos de celulares durante festas no RN

Grupo tinha ramificações no Ceará e na Paraíba. Até a manhã desta terça-feira, pelo menos sete pessoas tinham sido detidas pelo crimes. Objetivo do furto era revender aparelhos.

Por g1 RN

11/02/2025 14h31 Atualizado há uma hora

Celulares apreendidos durante operação no RN — Foto: Divulgação

Pelo menos sete pessoas foram presas no Rio Grande do Norte na manhã desta terça-feira (11) em uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em furtos de celulares em grandes eventos.

Ao todo, segundo a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, a operação Radar Conexão Final buscava cumprir 11 mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. Quatro foragidos seguiam sendo procurados no início da tarde.

As diligências foram realizadas em oito municípios do RN: Natal, Mossoró, Serra do Mel, Apodi, Pau dos Ferros, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim.

Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso atuava em festas populares de grande público em diversas cidades do Rio Grande do Norte. O objetivo era furtar celulares para futura revenda.

A investigação da polícia apontou que a quadrilha tinha ramificações no Ceará e na Paraíba. Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, chegavam a percorrer até quatro cidades por semana.

De acordo com a polícia, durante as festas, os criminosos se organizavam em grupos de até quatro pessoas, furtando dezenas de aparelhos por noite para revendê-los de forma ilícita.

Operação ‘Radar Conexão Final’

A “Operação Radar Conexão Final” dá continuidade à já conhecida “Operação Radar”, voltada para a recuperação de celulares furtados e o combate à atuação criminosa.

Nesta fase, o foco é a desarticulação da organização criminosa responsável pelos furtos.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Natal, da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) de Mossoró, da 21ª DP, da 23ª DP, da 53ª DP e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros.