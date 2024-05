Polícia desarticula empresa responsável por prejuízo de R$ 4 milhões no RN

Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), deflagrou a “Operação Continuum”, que resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e a dois mandados de prisão nas cidades de Natal/RN e João Pessoa/PB. A ação teve como objetivo desarticular uma empresa de comércio de roupas que praticava crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita de tributos, além de outros delitos contra a Ordem Tributária. O prejuízo foi contabilizado em cerca de R$ 4 milhões e dois empresários foram presos.

Segundo as investigações, os policiais civis da DECCOR LD receberam denúncias da empresa era situada em Natal e João Pessoa. No decorrer do inquérito, ficou constatado que, além dos crimes investigados, diversos documentos foram falsificados visando a abertura de empresas para continuar a comercialização da marca na cidade.

Assim, ao longo de 14 anos de operação da empresa, em Natal, ao menos 20 pessoas tiveram seus dados falsificados e utilizados de forma indevida pelos investigados.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, dois veículos, munições, dinheiro em espécie (dólares), joias e demais objetos que serão periciados. Também foi determinado judicialmente o bloqueio de bens e valores dos investigados.

Nesta ocasião, a operação contou com o apoio do Instituto Técnico-Científico de Perícia – ITEP/RN, através do Núcleo Contábil, que realizou a extração de dados no local dos alvos, e da Policia Civil da PB.

O nome “continuum” deriva do latim e significa continuidade, em alusão aos 14 anos de funcionamento da marca sob a gestão dos suspeitos.