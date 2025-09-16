Polícia deflagra ação e prende dois suspeitos por furto

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (DEFUR/Natal) deflagraram, nesta segunda-feira (15), a segunda fase da “Operação Boss’s Gold”, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, nos bairros de Mãe Luíza, Pajuçara e Sarney, na Zona Norte de Natal. Durante as diligências, diversos objetos oriundos de crimes foram apreendidos.

As investigações tiveram início no dia 31 de julho de 2025, após o registro de uma ocorrência de furto qualificado supostamente praticado por um auxiliar de manutenção de ar-condicionado. A apuração identificou a existência de uma associação criminosa especializada em furtos de alto valor e receptação.

De acordo com as investigações, os suspeitos se apresentavam como prestadores de serviços de manutenção em residências de alto padrão, aproveitando-se da confiança das vítimas para identificar objetos de valor. As fotos dos itens eram enviadas a outro integrante do grupo, que avaliava se o bem deveria ser subtraído. Em alguns casos, os objetos já estavam negociados antes mesmo de serem retirados das casas.

Ainda segundo as apurações, os investigados também fotografavam cartões de crédito e documentos das vítimas, possivelmente para utilização em outros delitos. A associação criminosa, formada por três suspeitos, além dos crimes de furto e receptação, também teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A primeira fase da operação foi realizada em 06 de agosto de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Zona Norte da capital. Os presos nesta segunda fase foram conduzidos à delegacia, autuados e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A denominação “Boss’s Gold” faz referência ao modo de agir do grupo, que funcionava como uma “chefia” na escolha dos alvos e dos objetos de luxo a serem subtraídos. O termo simboliza a centralização do poder decisório do líder na seleção de bens valiosos, como joias, ouro e itens de alto valor, considerados a “riqueza do chefe” da associação criminosa.

A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal (DENARC), da Delegacia Especializada na Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), da 2ª Delegacia de Polícia de Natal e das demais delegacias da capital, por meio da Diretoria de Polícia da Grande Natal (DPGRAN).