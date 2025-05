Polícia deflagra ação contra o tráfico de drogas em Mossoró e mais dois municípios

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (28), a “Operação Expurgo”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes nos municípios de Umarizal, Olho D’Água do Borges e Mossoró, na região Oeste potiguar. A ação foi desencadeada pela 73ª Delegacia de Polícia de Umarizal (73ª DP) e resultou no cumprimento de 21 mandados judiciais, sendo: 11 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva e duas medidas socioeducativas de internação provisória. Um dos mandados de prisão foi cumprido na cidade de Mossoró, onde um dos investigados estava residindo.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, duas pessoas foram presas em flagrante: uma por tráfico de drogas e outra por posse ilegal de arma de fogo, reforçando as evidências da atuação criminosa do grupo. As investigações apontaram que os suspeitos vinham se associando de forma estruturada para a prática do tráfico de drogas, promovendo o transporte de entorpecentes entre os municípios de Pau dos Ferros e Mossoró, com destino à cidade de Umarizal.

A operação contou com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Polícia de Patu (7ª DR), da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Alexandria (8ª DR) e da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), reforçando a integração entre as unidades da Polícia Civil na repressão ao crime organizado.

O nome “Expurgo” faz referência ao processo de eliminar ou expulsar elementos nocivos — neste caso, o tráfico de drogas e seus operadores —, simbolizando a retirada de um problema enraizado na comunidade e o restabelecimento da ordem pública.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade violenta, especialmente os crimes contra a vida, e solicita o apoio da população por meio de denúncias anônimas ao Disque 181.