Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em golpes virtuais

Policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia (DP) de Patu, em uma ação conjunta com as Polícias Civis dos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, deflagraram, na manhã desta segunda-feira 3, a Operação “Cloud Secutiry”. Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra dois homens suspeitos de invadir perfis de redes sociais e cometer crimes de extorsão e estelionato.

De acordo com as investigações, a dupla teria invadido o perfil de duas redes sociais e a conta do iCloud de um empresário do ramo musical. Os suspeitos passaram a exigir dinheiro da vítima e a aplicar golpes, se passando por ela.

Após a realização de um processo investigativo, foram iniciadas as diligências para identificar e localizar os suspeitos. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Pelotas (RS) e São José dos Pinhais (PR). As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos nesses crimes.

O nome da Operação “Cloud Security”, faz referência a segurança dos dados armazenados na nuvem, já que a investigação indicou que a ação criminosa se deu a partir invasão da conta iCloud da vítima.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.