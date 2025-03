Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra investigado por homicídio em Apodi

Policiais civis da 56ª Delegacia de Polícia de Portalegre e da 57ª Delegacia de Polícia de Apodi, com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, deflagraram, nesta quarta-feira (26), uma operação conjunta no município de Taboleiro Grande, interior do RN. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais relacionados a investigações pelos crimes de homicídio, disparo de arma de fogo e violação de domicílio.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços distintos, resultando na apreensão de porções de substâncias entorpecentes, além de aparelhos celulares em um dos endereços. Os entorpecentes estavam em posse de um homem de 35 anos, que foi conduzido à unidade policial para a lavratura dos procedimentos legais. A conduta foi enquadrada como porte de drogas para consumo pessoal.

As ordens judiciais cumpridas pela 57ª DP são referentes a um inquérito que apura um homicídio ocorrido no município de Rodolfo Fernandes, no dia 1º de janeiro de 2025. Já os mandados da 56ª DP têm relação com investigações pelos crimes de disparo de arma de fogo e violação de domicílio.

Um dos alvos da operação é investigado por ambas as delegacias, o que justificou a atuação coordenada das equipes para o cumprimento simultâneo dos mandados.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reitera o compromisso com a elucidação de crimes e solicita o apoio da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.