Polícia cumpre mandado de prisão contra mulher investigada por abastecer tráfico

Policiais civis da 51ª Delegacia de Polícia de Jucurutu cumpriram, na noite da última segunda-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 35 anos, inicialmente presa em flagrante pela Polícia Militar no município de Caicó. A investigada foi detida quando se deslocava até a cidade com o objetivo de adquirir entorpecentes destinados ao abastecimento do tráfico em Jucurutu, onde sua atuação criminosa já vinha sendo investigada.

Dois suspeitos foram conduzidos na ocasião, porém apenas a mulher era alvo da 51ª DP. Enquanto o outro indivíduo foi liberado, a equipe da Polícia Civil apresentou, ainda no Auto de Prisão em Flagrante (APF), os elementos reunidos ao longo da investigação, demonstrando que a suspeita havia assumido papel ativo na logística do tráfico local, sobretudo após a prisão das principais lideranças da facção que atuava na cidade.

Com base nas informações apresentadas, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida que foi acatada pelo Poder Judiciário. Após a decisão judicial, a equipe da 51ª DP deu imediato cumprimento ao mandado.

A mulher já responde a processo criminal perante a Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCRIM), onde é formalmente denunciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração a organização criminosa.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte destaca que a prisão representa mais um desdobramento do trabalho investigativo contínuo e estratégico desenvolvido pela 51ª DP de Jucurutu, voltado à repressão qualificada ao tráfico de drogas na região.