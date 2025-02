Polícia cumpre mandado de prisão contra condenado por homicídio em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca cumpriram, na tarde desta segunda-feira (24), um mandado de prisão decorrente de uma sentença penal condenatória, expedida pelo Poder Judiciário da Comarca de Areia Branca, contra um homem de 32 anos, pela prática do crime de homicídio.

De acordo com as investigações, o homem está envolvido em um homicídio ocorrido no município de Areia Branca. Após ser condenado no tribunal do júri, foi determinada a prisão imediata do réu, que foi preso pela equipe da Polícia Civil ainda no Tribunal.

Após ser preso, o homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da Justiça.