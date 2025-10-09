Polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra professor por abuso sexual infantil em Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Mossoró cumpriram, nesta quarta-feira (08), um mandado de busca e apreensão em investigação que apura os crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de nudez infantil, ocorridos no município de Mossoró.

De acordo com as investigações, o suspeito, que é professor e ministrava aulas de reforço escolar, aproveitava-se dos momentos em que ficava a sós com alunos para praticar atos de abuso. Uma das vítimas, hoje maior de idade, relatou que, quando tinha 13 anos, o investigado tentou forçar penetração enquanto ela repousava em um dos cômodos da escola de reforço.

Ainda conforme apurado, o homem chegava a trancar a sala de aula, durante o intervalo das atividades, para exibir vídeos com conteúdo inadequado aos adolescentes. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos na posse do suspeito.

O investigado utilizava-se de seu ofício de professor para se aproximar das vítimas. A estrutura do local onde ele ministrava as aulas — pequena, com poucas carteiras e apenas uma saída — confirma as circunstâncias relatadas por uma das vítimas.

As investigações terão continuidade com o objetivo de reunir novos elementos de prova e identificar possíveis outras vítimas. Mais informações não serão divulgadas para preservar a intimidade das vítimas e garantir a eficácia das investigações.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.