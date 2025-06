Polícia cumpre mandado contra suspeito por exercício ilegal da medicina em Jucurutu

Policiais civis da 51ª Delegacia de Polícia Civil (51ª DP de Jucurutu), com apoio da Polícia Civil da Paraíba, deram cumprimento, nesta quarta-feira (18), a um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem, de 39 anos, no município de Belém do Brejo do Cruz, no estado da Paraíba.

O investigado é apontado por exercer ilegalmente a medicina na cidade de Jucurutu/RN, utilizando documentos falsificados para se passar por profissional da área da saúde. A investigação foi iniciada após denúncia de que ele teria atendido uma idosa de 70 anos, no Hospital Maternidade Teresinha Lula de Queiroz Santos, em 12 de julho de 2019. Na ocasião, mesmo diante de exame de raio-x e do quadro clínico evidente, o investigado teria diagnosticado a paciente com entorse no punho e prescrito apenas analgésicos, sem encaminhá-la ao ortopedista.

Dias depois, especialistas constataram uma fratura com consolidação óssea incorreta, resultando em deformidade permanente e perda total da função da mão direita da vítima. A apuração revelou ainda que o suspeito se utilizava do nome, carimbo e assinatura falsificados de um médico com registro ativo em outro estado, que jamais esteve em Jucurutu.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos carimbos e documentos públicos com indícios de falsificação. O inquérito policial apura os crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lesão corporal de natureza grave com debilidade permanente de membro.