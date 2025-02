Polícia cumpre mandado contra suspeito de ameaçar ex-companheira em Assú

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Assu cumpriram, nesta terça-feira (04), um mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 52 anos, investigado por ameaçar de morte sua ex-companheira com o uso de arma de fogo. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Assu, e a diligência ocorreu no bairro Dom Elizeu.

Durante a ação, foram apreendidas uma pistola Lorcin modelo L-25 calibre .25, uma carabina de pressão Rossi calibre 5.5mm, uma pistola de pressão CO2 C11 Rossi calibre 6.0mm (esfera de aço), três cilindros de CO2 para pistola de pressão e munições.

No momento do cumprimento da busca, o suspeito já havia se evadido do local. As investigações continuam para localizá-lo.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e incentiva o envio de informações anônimas por meio do Disque Denúncia 181.