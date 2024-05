Polícia combate abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no RN

Na manhã desta quinta-feira (23), policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró (DPCA/Mossoró) cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um alvo investigado por abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na ocasião, a equipe apreendeu diversos equipamentos eletrônicos capazes de armazenar mídias diversas, incluindo arquivos de áudio e vídeo. A ação aconteceu em uma cidade da região Oeste.

A operação faz parte da “Operação Arcanjos X” realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), e tem como objetivo principal combater crimes de abuso sexual infantojuvenil, especialmente aqueles relacionados à aquisição e transmissão de material que contenha cenas de sexo explícito ou qualquer outro tipo de abuso sexual envolvendo crianças ou adolescentes, que são consumidos e compartilhados no ciberespaço. A operação contou com a colaboração do GAECO e o apoio da Polícia Militar do RN.

Para preservar a intimidade e a integridade emocional das vítimas, bem como manter o sigilo necessário para o sucesso da operação, a Polícia Civil não divulgará detalhes como nomes das pessoas envolvidas e endereços.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.