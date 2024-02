Polícia Civil recupera 27 aparelhos celulares furtados ou roubados em Poço Branco

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia do de Poço Branco (91ª DP de Poço Branco) e da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/POLINTER) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (21), a “Operação Reception”, que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais na cidade de Poço Branco/RN. Na ocasião, 27 aparelhos celulares furtados ou roubados foram recuperados.

De acordo com as investigações oriundas da 91ª Delegacia de Polícia, a “Operação Reception” é fruto de inquéritos que resultaram em diligências que, dentre outras finalidades, apontam para a necessidade de recuperação de aparelhos celulares que foram roubados ou furtados na região e em todo o RN, sendo receptados por comerciantes clandestinos locais que repassam as pessoas de ‘boa fé’ celulares de má procedência, resultando em apreensões e responsabilizações de terceiros.

A PCRN orienta que a população adquira somente aparelhos celulares com procedência conhecida, com nota fiscal ou outro documento que comprove a sua origem; além disso, ressalta a importância de incluir, no momento da confecção do Boletim de Ocorrência (B.O.) do furto/roubo, o IMEI dos equipamentos, disponível no documento fiscal.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.