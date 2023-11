Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Alexandria

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria, em ação conjunta com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), deflagraram, nesta terça-feira (07), uma operação policial de combate ao tráfico de drogas. No decorrer das diligências, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos.

Na casa de um suspeito recentemente preso pela Polícia Federal (PF) no Paraguai, foram encontrados e apreendidos materiais utilizados para a falsificação de identidades: papéis de documentos em branco, furador e documentos falsos.

O homem é relacionado à falsificação de documentos para assaltantes de banco, e figurou anteriormente como um dos dez suspeitos mais procurados do Brasil.

Em outros endereços onde foram cumpridos mandados de prisão, foram realizadas prisões em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.