Polícia Civil procura autor de homicídio de empresário mossoroense

A Polícia Civil do município de Baraúna está à procura de Emanuel Edmar Gomes de Oliveira, apontado como autor de um homicídio ocorrido na RN 015, no dia 6 de agosto de 2022. A vítima foi o empresário Ivanildo Pinheiro de Figueiredo, conhecido como Ivanildo da Agrosafra, de 64 anos.

O empresário foi morto a tiros de escopeta, enquanto trafegava em seu carro próximo a comunidade de Sumidouro, na zona rural de Baraúna. A motivação do crime não foi divulgada pela Polícia com o objetivo de não atrapalhar as investigações em andamento.

O segundo suspeito do homicídio, Raynon Pinheiro da Silva, apontado como o condutor do veículo, já está preso.

A Polícia Civil pede ajuda da população para localizar Emanuel. Qualquer informação, que entre em contato através do (84) 99638-6957.