Polícia Civil prendeu dupla que confessou assassinato de Hadirson Caio

Nesta terça-feira, 10, o delegado Rafael Arraes, da Delegacia de Homicídios de Mossoró, concedeu entrevista coletiva na qual divulgou as informações sobre a prisão de Vinicius Rafael Silva de Araújo, de 20 anos, e um menor de 16 anos pela morte do fisioterapeuta Hadirson Caio. Ambos confessaram o crime.

O corpo de Hadirson Caio foi encontrado no final da tarde dessa segunda-feira, 9, no bairro Santa Delmira. A polícia procurava pelo fisioterapeuta desde o último domingo, quando ele desapareceu (o seu último contato com a família foi às 14h). Ainda na manhã dessa terça-feira, o carro da vítima tinha sido localizado pela polícia.

Além do assassinato de Hadirson Caio, a dupla também confessou a autoria da morte de Bruno Hallyson, de 35 anos, que foi encontrado sem vida, dentro da própria casa, no bairro Barrocas, no dia 5 de abril. Tanto Hadirson quanto Bruno foram mortos por estrangulamento, com um fio.

Os autores alegam ser garotos de programa e chegaram às vítimas através do aplicativo de relacionamento Grindr, voltado ao público LGBTQIA+. Ele disseram ter matado os dois rapazes por se negarem a pagar o programa. Vinícius foi conduzido ao sistema prisional, e o adolescente foi levado para o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório.

O caso gerou bastante repercussão nas redes sociais. Amigos de Hadirson Caio enalteceram o seu carisma e lamentaram a morte do rapaz. Algumas pessoas demonstraram revolta por se tratar de morte de duas pessoas homossexuais. “Pessoas estão sendo assassinadas em Mossoró simplesmente por serem homossexuais. Isso é um absurdo!”, dizia um dos comentários das redes sociais.