Polícia Civil prende suspeito por tráfico de drogas em Tibau

Policiais civis da 44ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Tibau), em ação conjunta com equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Areia Branca) e com o apoio de equipe da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), deram cumprimento, nesta terça-feira (25), a um mandado de busca e apreensão em imóveis localizados no município de Tibau.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em sua posse, foram encontrados e apreendidos entorpecentes e objetos utilizados costumeiramente na prática do crime. Segundo a investigação, iniciada após o recebimento de denúncia anônima, o suspeito estaria cometendo o crime em casas onde morava e armazenava drogas. Inclusive, utilizava câmeras de vigilância para monitorar a movimentação da rua.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.