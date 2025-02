Polícia Civil prende suspeito por roubo em Mossoró

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário, nesta quarta-feira (19), contra um homem de 18 anos, pela suspeita da prática do crime de roubo.

De acordo com as investigações, o homem teria rendido três vítimas no dia 24 de dezembro de 2024, no bairro da Abolição, localizado no município de Mossoró. Na ocasião, ele fingiu estar com uma arma de fogo, proferiu ameaças e subtraiu uma motocicleta.

Após a realização das diligências, o homem foi identificado e, na sequência, preso. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.