Polícia Civil prende suspeito por receptação em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam, nesta segunda-feira (24), um homem de 20 anos, suspeito da prática do crime de receptação. A ação ocorreu no bairro Aeroporto, no município de Mossoró.

Com base nas investigações, a equipe policial identificou que o suspeito estava utilizando um telefone celular roubado durante um assalto cometido contra uma idosa no dia 31 de dezembro de 2024.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.