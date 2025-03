Polícia Civil prende suspeito por homicídio em Alto do Rodrigues

Policiais civis da 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências deflagraram mais uma fase da operação “O Olho de Hórus”, na manhã desta quinta-feira (20). A ação resultou na prisão de um homem de 22 anos, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado.

A prisão foi realizada na cidade de Alto do Rodrigues. De acordo com as investigações, o homem teria realizado a ação criminosa que vitimou Bruno da Silva Freire, no dia 30 de outubro de 2024, em oficina mecânica do município. Na ocasião, a vítima estava trabalhando quando foi surpreendida pelo suspeito, que realizou diversos disparos de arma de fogo.

Durante a realização das diligências, os policiais da 60ª DP aprenderam com ele uma arma de fogo do tipo revólver e munições, razão pela qual ele foi autuado em flagrante pela suspeita da prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições.

O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.