Polícia Civil prende suspeito por homicídio e tráfico de drogas em Mossoró

Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/Mossoró), com apoio da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE), deram cumprimento, nesta sexta-feira (03), a dois mandados de busca e apreensão e a um mandado de prisão contra um homem de 24 anos. O trabalho da Polícia Civil contou com a colaboração dos cães Toby e Bella, ambos da raça cocker spaniel.

As diligências foram realizadas no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, e estão relacionadas à investigação do homicídio de João Paulo de Souza Rosário, praticado no dia 08 de dezembro de 2022. Na ocasião, a vítima estava em uma barbearia, localizada na Av. Alberto Maranhão, quando foi atingida por disparos de arma de fogo.

O acusado, suspeito por homicídio, também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em sua posse, foram encontrados e apreendidos: dinheiro fracionado, uma balança de precisão, e maconha. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque 181.