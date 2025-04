Polícia Civil prende suspeito por feminicídio em Assú

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia (DP) de Assú cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário, neste sábado (5), contra um homem de 30 anos, suspeito da prática do crime de feminicídio.

A prisão foi realizada na cidade de Assú. De acordo com as investigações, a ação criminosa teria ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2025. Na ocasião, o suspeito teria entrado na casa da mulher e assassinado a vítima enquanto ela dormia.

No decorrer das diligências, foi constatado que o suspeito era primo do companheiro da mulher. O ex-companheiro da mulher teria planejado o crime e teria oferecido dinheiro para o suspeito realizar o crime.

O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.