Polícia Civil prende suspeito por ataque a tiros em praça pública de Pendências

Policiais civis da 60ª Delegacia de Polícia (DP) de Pendências, em ação conjunta com o 5º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), prenderam, na manhã desta segunda-feira (14), um homem suspeito de envolvimento em um ataque a tiros contra pessoas que estavam em uma praça pública, na cidade de Pendências. A ação faz parte de mais uma fase da “Operação Ponto Final”.

De acordo com as investigações, um veículo passou pela via efetuando disparos contra a população presente no local, atingindo duas vítimas. Com o avanço das diligências, um dos autores dos disparos foi identificado e capturado.

A equipe policial já havia prendido anteriormente outros envolvidos no crime, incluindo o motorista do carro utilizado na ação criminosa.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.