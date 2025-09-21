Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Tibau e apreende pistola, drogas e roupas usadas pela corporação

Uma operação da Polícia Civil, realizada na última sexta-feira, 19, resultou na prisão de Mikael Lima Jacinto, 24 anos, apontado como um dos autores do assassinato de Francione de Souza, de 36 anos, natural da cidade de Mossoró. A vítima foi brutalmente executada na madrugada da última quinta-feira (18), quando homens armados invadiram sua residência em Tibau e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

A ação da Polícia ocorreu no bairro Santa Delmira, em Mossoró e contou com a participação de policiais civis de Tibau, da Defur e Divipoe de Mossoró. Durante as diligências, os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm, três carregadores, porções de drogas e ainda vestimentas de uso exclusivo da Polícia Civil, incluindo coletes balísticos.

A Polícia Civil segue com as investigações a fim de identificar e capturar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.