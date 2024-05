Polícia Civil prende pai acusado de violentar a filha de quatro anos em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal), com apoio da DPCA Mossoró e da Delegacia Especializada de Combate a Crimes de Racismo, Intolerância e Discriminação (DECRID), deram cumprimento, nesta quinta-feira 2, a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem, de 59 anos, condenado por violentar a própria filha. Ele foi detido no bairro Lagoa Nova, Zona Sul de Natal.

De acordo com as investigações, o suspeito havia cometido o crime de contra sua própria filha de quatro anos. Ele estava foragido.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O suspeito foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão faz parte da “Operação Caminhos Seguros”, deflagrada em âmbito nacional para combater os crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.