Polícia Civil prende nove suspeitos e apreende veículos furtados

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) deflagraram, nesta sexta-feira (14), a “Operação Scar”, com o objetivo de cumprir oito mandados de prisão e nove de busca e apreensão, relacionados ao furto qualificado ocorrido no dia 15 de dezembro de 2024, em uma concessionária de veículos localizada na Zona Sul de Natal.

Na ocasião do crime, os suspeitos – com idades entre 18 e 29 anos – utilizaram dois veículos e galões de combustível para arrombar o portão do estabelecimento. Após invadirem o local, subtraíram seis veículos zero quilômetro, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 700 mil à empresa.

O nome da operação faz referência ao personagem “Scar”, o leão traiçoeiro de um filme conhecido, em alusão ao símbolo da concessionária, que também é representado por um leão. A escolha do nome está relacionada ao fato de que o crime foi planejado por um funcionário da própria empresa, em seu primeiro emprego. O investigado, apontado como o articulador da ação criminosa, teria fornecido informações privilegiadas aos comparsas, filmado os veículos, deixado as chaves nas ignições, indicado o ponto de entrada e revelado a localização das câmeras de segurança, facilitando a execução do delito.

Durante as investigações, a DEPROV conseguiu identificar todos os envolvidos, os veículos utilizados e o local onde os automóveis foram escondidos. Até o momento, quatro dos seis carros furtados foram recuperados. Além disso, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, três veículos e outros materiais de interesse para a investigação.

Uma mulher foi presa em flagrante durante a operação pelos crimes de induzimento à especulação, propaganda enganosa e pela contravenção penal de exploração de jogos de azar.

As diligências foram realizadas nos bairros de Ponta Negra e Planalto, em Natal, e possibilitaram o completo esclarecimento dos fatos, desde o planejamento até a execução do crime.

A ação contou com o apoio das equipes da DEFUR, DEFD, DENARC, DECAP, DECT e 16ª Delegacia de Polícia de Natal.