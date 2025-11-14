Polícia Civil prende mulher suspeita por receptação de celulares em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam em flagrante, na tarde de quarta-feira (12), uma mulher de 49 anos, suspeita como uma das principais receptadoras de telefones celulares subtraídos na região.

A prisão ocorreu após diligências contínuas realizadas pela equipe especializada, que já monitorava a suspeita há algumas semanas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam dois telefones celulares, sendo que um deles possuía registro de roubo.

De acordo com as investigações, a mulher adquiria aparelhos de origem ilícita para revender a terceiros, atuando como peça-chave na cadeia de receptação que alimenta o comércio clandestino de eletrônicos na cidade. As investigações também identificaram uma nova modalidade criminosa de negociação de celulares roubados em um shopping localizado na região.

Anteriormente, os receptadores costumavam expor os aparelhos diretamente em bancas e pequenos pontos de venda, misturando o material ilícito aos produtos comercializados por trabalhadores de boa-fé que, segundo os policiais, representam a grande maioria dos comerciantes do local.

Em razão das frequentes operações e inspeções realizadas pela DEFUR, os criminosos passaram a adotar uma nova estratégia, eles circulam pelo local oferecendo os aparelhos roubados sem estarem de posse deles. Os celulares de origem ilícita permanecem escondidos e só são apresentados caso o comprador demonstre interesse e segurança na aquisição, tática utilizada para reduzir o risco de apreensão durante abordagens policiais.

A mulher presa foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e recuperar mais aparelhos subtraídos.