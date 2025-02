Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas em Guamaré

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do TJRN, na manhã desta segunda-feira 10, contra uma mulher de 62 anos, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada no distrito de Baixa do Meio, em Guamaré.

A mulher foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação contou ainda com apoio da 59ª Delegacia de Polícia (DP) do município, da 61ª Delegacia de Polícia (DP) de Guamaré, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau e da 2ª Delegacia de Polícia de Natal.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.