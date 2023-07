Polícia Civil prende mulher por dopar idoso e aplicar golpe do caixa eletrônico

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Macau, prendeu na tarde da última sexta-feira (30) uma mulher, de 46 anos, que aplicou um golpe contra um idoso, de 68 anos, no município de Assú. Na ocasião, ela enganou e dopou a vítima com quem passou a noite. A prisão aconteceu em Macau.

De acordo com as informações, o idoso, ao sair de um caixa eletrônico, na manhã de quinta-feira (29), foi abordado por uma mulher, que ofereceu um doce “batizado”. Após a vítima ingerir a droga, os dois foram a uma casa abandonada. O homem dormiu e a mulher subtraiu cartões de débito e crédito da vítima, além de uma quantia em espécie. O homem desapareceu por horas e os familiares chamaram a polícia, que realizou diligências.

A golpista foi identificada pelas compras através do cartão de crédito, além dela sacar quase R$ 4 mil em um caixa eletrônico, no município de Macau. Após a prisão em flagrante, a mulher confessou o crime e indicou o local onde a vítima estava.

O idoso foi encontrado enquanto ainda dormia e foi levado a um hospital. Um homem ainda não identificado e que teria ajudado a golpista continua foragido.

O trabalho da 5ª DRP contou com os apoios da Delegacia Municipal de Pendências (60ª DP) e da Polícia Militar.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população, que pode trazer informações através do telefone 181.