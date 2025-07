Polícia Civil prende mulher investigada por furto no interior do RN

Policiais civis da 81ª Delegacia de Polícia Civil de Tangará, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Natal, deram cumprimento, na tarde desta quarta-feira (16), a um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 24 anos, condenada pelo crime de furto.

A foragida, que residia em Natal, foi localizada em um um ponto comercial, às margens da BR-226, no município de Tangará, após diligências realizadas pelas equipes policiais.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte destaca a importância da colaboração da população no repasse de informações que possam auxiliar na localização de foragidos da Justiça. As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.