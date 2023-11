Polícia Civil prende mãe e filho suspeitos de tráfico de drogas em Alexandria

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria), com o apoio da 2ª Companhia da Polícia Militar prenderam em flagrante, nesta terça-feira (28), um homem de 33 anos e sua mãe, uma mulher de 49 anos, suspeitos de tráfico de drogas. A prisão foi realizada no interior do estado, na cidade de Alexandria.

De acordo com a investigação, o homem seria responsável pela logística da venda de drogas, enquanto sua mãe gerenciava o caixa do ponto de venda de drogas. Eles escondiam as substâncias ilícitas na casa de dois idosos, em frente ao local onde residiam.

Durante as diligências realizadas no local, foram apreendidos em posse dos suspeitos 500g de drogas, divididas em maconha do tipo Skank, cocaína pura e crack. Além disso, foram encontradas cerca de 1000 (mil) embalagens para fracionar entorpecentes e uma balança de precisão totalmente suja de cocaína.

Ambos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS