Polícia Civil prende integrante de facção criminosa em João Câmara

Policiais Civis da 85ª Delegacia de Policia de João Câmara (85ªDP), com apoio da 10ª Delegacia Regional (10ªDR) e do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar (GTO/PMRN), cumpriram na quinta-feira 9, dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um líder de uma uma facção criminosa que atua no município de João Câmara, região do Mato Grande. Um homem, de 48 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Durante as diligências, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os mandados foram expedidos pela 2ª vara da comarca de João Câmara–RN, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e foram cumpridos em endereços localizados tanto na zona urbana quanto na zona rural da cidade.

Na ação, as autoridades apreenderam uma vasta quantia de dinheiro em espécie, uma espingarda calibre 12 e diversos dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à análise para obtenção de provas adicionais.

O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.