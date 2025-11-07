Polícia Civil prende homem suspeito por roubos de veículos em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró cumpriram, na quarta-feira (05), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, suspeito por roubos de veículos, ocorrido na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram no dia 06 de agosto de 2025, quando o suspeito teria praticado uma série de roubos de veículos no município. O primeiro crime aconteceu por volta das 6h10, no bairro Alto da Conceição, quando o suspeito, armado com uma faca, subtraiu um veículo Fiat Idea, de cor preta. Cerca de 20 minutos depois, no bairro Planalto 13 de Maio, ele abandonou o automóvel e abordou uma vítima, uma mulher de 41 anos que chegava em casa com o filho, roubando seu veículo Chevrolet Onix, de cor prata.

A vítima reconheceu o suspeito por fotografia e informou que ele tentou utilizar seu cartão bancário em um estabelecimento comercial logo após o crime. O veículo roubado foi recuperado posteriormente pela equipe policial no bairro Malvinas.

O mandado de prisão foi cumprido na Penitenciária Mário Negócio, onde o suspeito já se encontrava custodiado, tendo sido preso anteriormente pela própria DEPROV, na última sexta-feira (31), em razão de outro crime.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.